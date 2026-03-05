CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

quinta-feira, 5 de março de 2026

Moradores denunciam dificuldades para pagar contas de água emitidas pelo SAAE de Sobral

quinta-feira, março 05, 2026

A equipe de reportagem recebeu diversas denúncias de moradores de Sobral relatando problemas no pagamento das contas de água emitidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

De acordo com os relatos, o código de barras e o código Pix impressos nos boletos frequentemente apresentam erro no momento do pagamento, impedindo que a transação seja concluída nos aplicativos bancários. A situação tem causado transtornos para a população, que muitas vezes precisa tentar várias vezes ou procurar outras formas para quitar a conta.

Segundo os denunciantes, o problema acaba dificultando um processo que deveria ser rápido e dinâmico, especialmente para quem prefere realizar o pagamento de forma digital.

Alguns moradores também levantam a suspeita de que o equipamento utilizado para impressão das contas possa estar ultrapassado, o que poderia estar comprometendo a leitura correta dos códigos pelos sistemas bancários.

Diante da situação, os moradores pedem que a direção do SAAE de Sobral verifique o sistema de emissão das contas e adote providências, garantindo que os boletos sejam gerados de forma correta e que o pagamento possa ser realizado sem dificuldades.

A população espera que o problema seja analisado e solucionado o quanto antes, evitando transtornos e possíveis atrasos no pagamento das contas.

