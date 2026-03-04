SINE/IDT divulga 87 vagas de emprego em Sobral nesta quarta-feira, dia 4

A unidade do SINE/IDT em Sobral está com 87 vagas de emprego abertas, sendo 50 para ampla concorrência e 37 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT em Sobral com documentos pessoais e currículo atualizado.
📌 Vagas – Ampla Concorrência (50)
Confira as ocupações disponíveis:
-
Agente de vendas de serviços – 01
-
Assessor de microcrédito – 01
-
Assistente administrativo – 02
-
Atendente de telemarketing – 01
-
Auxiliar administrativo – 03
-
Auxiliar de linha de produção – 01
-
Auxiliar em saúde bucal – 01
-
Auxiliar financeiro – 01
-
Balconista – 01
-
Bobinador – eletricista – 01
-
Camareira de hotel – 01
-
Consultor de vendas – 02
-
Costureira em geral – 03
-
Cozinheiro de restaurante – 01
-
Eletricista de instalações de prédios – 01
-
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
-
Impressor flexográfico – 01
-
Marceneiro – 01
-
Montador de móveis de madeira – 01
-
Motofretista – 02
-
Motorista de caminhão – 02
-
Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01
-
Operador de caixa – 02
-
Operador de vendas (lojas) – 01
-
Pedreiro – 01
-
Pizzaiolo – 01
-
Recepcionista, em geral – 01
-
Representante comercial autônomo – 03
-
Revisor de tecidos acabados – 01
-
Supervisor comercial – 02
-
Técnico de manutenção elétrica – 01
-
Técnico de transporte ferroviário – 01
-
Técnico em manutenção de máquinas – 01
-
Vendedor interno – 01
-
Zelador – 04
♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) – 37
As oportunidades exclusivas para PCD são:
-
Auxiliar administrativo – 01
-
Auxiliar de estoque – 01
-
Auxiliar de linha de produção – 30
-
Empacotador, a mão – 01
-
Operador de caixa – 01
-
Operador de vendas (lojas) – 01
-
Pedreiro – 01
-
Repositor – em supermercados – 01
📍 Como se candidatar
Os candidatos devem comparecer ao atendimento do SINE/IDT em Sobral, munidos de:
-
RG
-
CPF
-
Carteira de Trabalho
-
Currículo atualizado
As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento.
Fique atento e aproveite as oportunidades para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho!
