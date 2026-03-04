CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

quarta-feira, 4 de março de 2026

SINE/IDT divulga 87 vagas de emprego em Sobral nesta quarta-feira, dia 4

quarta-feira, março 04, 2026

A unidade do SINE/IDT em Sobral está com 87 vagas de emprego abertas, sendo 50 para ampla concorrência e 37 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT em Sobral com documentos pessoais e currículo atualizado.

📌 Vagas – Ampla Concorrência (50)

Confira as ocupações disponíveis:

  • Agente de vendas de serviços – 01

  • Assessor de microcrédito – 01

  • Assistente administrativo – 02

  • Atendente de telemarketing – 01

  • Auxiliar administrativo – 03

  • Auxiliar de linha de produção – 01

  • Auxiliar em saúde bucal – 01

  • Auxiliar financeiro – 01

  • Balconista – 01

  • Bobinador – eletricista – 01

  • Camareira de hotel – 01

  • Consultor de vendas – 02

  • Costureira em geral – 03

  • Cozinheiro de restaurante – 01

  • Eletricista de instalações de prédios – 01

  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

  • Impressor flexográfico – 01

  • Marceneiro – 01

  • Montador de móveis de madeira – 01

  • Motofretista – 02

  • Motorista de caminhão – 02

  • Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01

  • Operador de caixa – 02

  • Operador de vendas (lojas) – 01

  • Pedreiro – 01

  • Pizzaiolo – 01

  • Recepcionista, em geral – 01

  • Representante comercial autônomo – 03

  • Revisor de tecidos acabados – 01

  • Supervisor comercial – 02

  • Técnico de manutenção elétrica – 01

  • Técnico de transporte ferroviário – 01

  • Técnico em manutenção de máquinas – 01

  • Vendedor interno – 01

  • Zelador – 04

♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) – 37

As oportunidades exclusivas para PCD são:

  • Auxiliar administrativo – 01

  • Auxiliar de estoque – 01

  • Auxiliar de linha de produção – 30

  • Empacotador, a mão – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Operador de vendas (lojas) – 01

  • Pedreiro – 01

  • Repositor – em supermercados – 01

📍 Como se candidatar

Os candidatos devem comparecer ao atendimento do SINE/IDT em Sobral, munidos de:

  • RG

  • CPF

  • Carteira de Trabalho

  • Currículo atualizado

As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Fique atento e aproveite as oportunidades para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho!

