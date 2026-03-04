SINE/IDT divulga 87 vagas de emprego em Sobral nesta quarta-feira, dia 4

A unidade do SINE/IDT em Sobral está com 87 vagas de emprego abertas, sendo 50 para ampla concorrência e 37 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT em Sobral com documentos pessoais e currículo atualizado.

📌 Vagas – Ampla Concorrência (50)

Confira as ocupações disponíveis:

Agente de vendas de serviços – 01

Assessor de microcrédito – 01

Assistente administrativo – 02

Atendente de telemarketing – 01

Auxiliar administrativo – 03

Auxiliar de linha de produção – 01

Auxiliar em saúde bucal – 01

Auxiliar financeiro – 01

Balconista – 01

Bobinador – eletricista – 01

Camareira de hotel – 01

Consultor de vendas – 02

Costureira em geral – 03

Cozinheiro de restaurante – 01

Eletricista de instalações de prédios – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Impressor flexográfico – 01

Marceneiro – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 02

Motorista de caminhão – 02

Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01

Operador de caixa – 02

Operador de vendas (lojas) – 01

Pedreiro – 01

Pizzaiolo – 01

Recepcionista, em geral – 01

Representante comercial autônomo – 03

Revisor de tecidos acabados – 01

Supervisor comercial – 02

Técnico de manutenção elétrica – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Técnico em manutenção de máquinas – 01

Vendedor interno – 01

Zelador – 04

♿ Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) – 37

As oportunidades exclusivas para PCD são:

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

Empacotador, a mão – 01

Operador de caixa – 01

Operador de vendas (lojas) – 01

Pedreiro – 01

Repositor – em supermercados – 01

📍 Como se candidatar

Os candidatos devem comparecer ao atendimento do SINE/IDT em Sobral, munidos de:

RG

CPF

Carteira de Trabalho

Currículo atualizado

As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Fique atento e aproveite as oportunidades para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho!