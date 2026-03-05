CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

quinta-feira, 5 de março de 2026

Cid Gomes declara apoio à pré-candidatura de Antônio Martins à Câmara Federal

quinta-feira, março 05, 2026

O senador Cid Gomes confirmou apoio à pré-candidatura de Antônio Martins a deputado federal durante encontro realizado.

Prefeito de Cariré e pré-candidato a deputado federal, Antônio Martins cumpriu agenda em Brasília, onde esteve reunido com o senador Cid Gomes, que na ocasião, reafirmou confiança no projeto político liderado por Antônio, destacando sua trajetória administrativa e seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios cearenses.

O encontro simboliza um importante fortalecimento político para a pré-candidatura, ampliando alianças e consolidando apoios estratégicos ao nível estadual e federal.

Antônio Martins agradeceu a parceria e ressaltou a importância do diálogo e da união de forças em prol do Ceará. “Receber o apoio do senador Cid Gomes nos motiva ainda mais a seguir trabalhando por mais oportunidades, recursos e desenvolvimento para nossa gente”, destacou.

A agenda em Brasília também teve como foco a busca por investimentos e novos projetos que possam beneficiar os municípios da região, reforçando o compromisso de Antônio Martins com o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da população.

O apoio do senador representa mais um passo importante na construção de um projeto político voltado para o fortalecimento do interior e para a ampliação da representatividade cearense na Câmara Federal.

Via portal Sobral em Revsita

