CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 5 de março de 2026

As vantagens de Ciro Gomes com apoio da Federação União Progressista

quinta-feira, março 05, 2026  Nenhum comentário

A última terça-feira (3/3) foi considerada positiva para o grupo político liderado por Ciro Gomes, que faz oposição ao atual governo estadual. Após reunião da cúpula da Federação União Progressista, ficou definido que o bloco apoiará a pré-candidatura de Ciro ao Governo do Ceará nas próximas eleições.

Nos bastidores políticos, a avaliação é de que o apoio representa um ganho importante para o projeto eleitoral de Ciro Gomes. Um dos principais pontos é o aumento do tempo de rádio e televisão, ampliando o espaço para apresentação de propostas ao eleitorado cearense durante a campanha.

Outro fator considerado estratégico é o reforço na estrutura financeira e política da candidatura. Como o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), legenda à qual Ciro está filiado, possui estrutura menor em comparação a outros partidos, a chegada da federação deverá garantir maior volume de recursos do fundo partidário, além de fortalecer as articulações políticas em nível nacional.

Com a decisão, o grupo oposicionista dá um passo importante na organização do palanque para a disputa estadual, enquanto o cenário político do Ceará começa a se movimentar com mais intensidade de olho nas próximas eleições.

Via portal Sobral em Revista

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 