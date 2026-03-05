As vantagens de Ciro Gomes com apoio da Federação União Progressista

A última terça-feira (3/3) foi considerada positiva para o grupo político liderado por Ciro Gomes, que faz oposição ao atual governo estadual. Após reunião da cúpula da Federação União Progressista, ficou definido que o bloco apoiará a pré-candidatura de Ciro ao Governo do Ceará nas próximas eleições.





Nos bastidores políticos, a avaliação é de que o apoio representa um ganho importante para o projeto eleitoral de Ciro Gomes. Um dos principais pontos é o aumento do tempo de rádio e televisão, ampliando o espaço para apresentação de propostas ao eleitorado cearense durante a campanha.





Outro fator considerado estratégico é o reforço na estrutura financeira e política da candidatura. Como o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), legenda à qual Ciro está filiado, possui estrutura menor em comparação a outros partidos, a chegada da federação deverá garantir maior volume de recursos do fundo partidário, além de fortalecer as articulações políticas em nível nacional.





Com a decisão, o grupo oposicionista dá um passo importante na organização do palanque para a disputa estadual, enquanto o cenário político do Ceará começa a se movimentar com mais intensidade de olho nas próximas eleições.





