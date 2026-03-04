Veja momento que José Dumont é preso após condenação por estupro de vulnerável

O ator José Dumont foi preso na manhã desta quarta-feira (4) no bairro do Flamengo, na zona Sul do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido após condenação pelo crime de estupro de vulnerável.





A sentença foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que fixou pena de nove anos e quatro meses de reclusão. Após ser localizado por agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o artista foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





Os fatos que culminaram na condenação vieram à tona em 2022. Conforme registros policiais da época, Dumont teria levado para seu apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas imediações do prédio onde o ator morava.





A movimentação chamou a atenção de vizinhos, que acionaram as autoridades e relataram que a criança já teria frequentado o imóvel em outras ocasiões.





Paralelamente, investigações conduzidas pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima foram reforçadas após imagens de câmeras de segurança flagrarem o ator trocando beijos e carícias com outro adolescente, de 12 anos, dentro de um edifício.





Segundo a polícia, o artista teria se aproximado do jovem utilizando sua notoriedade profissional, oferecendo presentes e auxílio financeiro.





Em 15 de setembro de 2022, ele chegou a ser preso em flagrante em sua residência, no bairro do Catete. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os investigadores localizaram 240 arquivos com conteúdo de pornografia infantil armazenados em computador e celular.





Na ocasião, em depoimento, Dumont afirmou que o material seria utilizado em um suposto “trabalho”. O caso teve repercussão imediata no meio artístico: a TV Globo anunciou sua saída do elenco de uma novela, sendo substituído por Jackson Antunes.





O festival Cinefantasy também cancelou uma homenagem que faria ao ator.





Com o trânsito da decisão judicial e a expedição do mandado, a prisão desta quarta-feira representa o desdobramento final do processo na esfera criminal.





