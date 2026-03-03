3stupro coletivo no Rio: Filho de ex-subsecretário é preso

Um terceiro foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, se entregou à polícia nesta quarta-feira (4). Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, se apresentou à 12ªDP (Copacabana) acompanhado de um advogado.





A polícia do Rio prendeu nesta terça (3) dois dos suspeitos pelo estupro na noite de 31 de janeiro: Mattheus Veríssimo Zoel Martins, 19, e João Gabriel Xavier Bertho, 19. Os dois foram transferidos para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte.





Em nota enviada ao Estadão, a defesa de João Gabriel Xavier Bertho negou “com veemência” a ocorrência de estupro e emboscada. Afirmou que ele não tem nenhum histórico de violência e que, até o momento, não teve oportunidade de ser ouvido para se defender. A reportagem tenta contato com a defesa de todos os suspeitos.





Um jovem ainda continua foragido: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos. Os quatro são réus pelo crime, com o agravante de a vítima ser menor de idade, e também por cárcere privado.





