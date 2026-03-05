Tiago Ramos anuncia projetos da gestão Novo Tempo na Câmara

Novo "porta-voz" da gestão Novo Tempo na Câmara Municipal de Sobral, o vereador Tiago Ramos utilizou a tribuna nesta segunda-feira (2/3) para anunciar uma série de projetos que, segundo ele, deverão ser executados nos próximos meses pela administração do prefeito Oscar Rodrigues.





Entre as medidas citadas estão:





Construção da Praça do Estudante, ao lado do Centro Universitário Uninta, que pertence a familia do prefeito Oscar Rodrigues;





Implantação de bases fixas da Guarda Civil Municipal nas entradas de todos os distritos;





Execução do projeto da “Estátua da Liberdade”, cujo orçamento estaria pronto, com custo estimado em cerca de R$ 50 milhões.





Os anúncios foram recebidos com entusiasmo por apoiadores da gestão presentes na sessão, e com ceticismo pelos opositores, que questionam quando as promessas sairão efetivamente do papel, especialmente diante de outras iniciativas já anunciadas anteriormente e que ainda aguardam execução.





O discurso reacende o debate sobre planejamento, prioridades e capacidade de execução da atual administração municipal.