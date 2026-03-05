CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 5 de março de 2026

Tiago Ramos anuncia projetos da gestão Novo Tempo na Câmara

quinta-feira, março 05, 2026  Nenhum comentário

Novo "porta-voz" da gestão Novo Tempo na Câmara Municipal de Sobral, o vereador Tiago Ramos utilizou a tribuna nesta segunda-feira (2/3) para anunciar uma série de projetos que, segundo ele, deverão ser executados nos próximos meses pela administração do prefeito Oscar Rodrigues.

Entre as medidas citadas estão:

Construção da Praça do Estudante, ao lado do Centro Universitário Uninta, que pertence a familia do prefeito Oscar Rodrigues;

Implantação de bases fixas da Guarda Civil Municipal nas entradas de todos os distritos;

Execução do projeto da “Estátua da Liberdade”, cujo orçamento estaria pronto, com custo estimado em cerca de R$ 50 milhões.

Os anúncios foram recebidos com entusiasmo por apoiadores da gestão presentes na sessão, e com ceticismo pelos opositores, que questionam quando as promessas sairão efetivamente do papel, especialmente diante de outras iniciativas já anunciadas anteriormente e que ainda aguardam execução.

O discurso reacende o debate sobre planejamento, prioridades e capacidade de execução da atual administração municipal.

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 