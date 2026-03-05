Socorro Brasileiro e Marlon Sobreira se filiam ao PP após expulsão do PSB

Os vereadores Socorro Brasileiro e Marlon Sobreira, expulsos do PSB por infidelidade partidária, já têm novo destino político. Os parlamentares anunciaram filiação ao Progressistas (PP), partido que passa a integrar a base da gestão Novo Tempo no município.





A nova sigla é comandada no Ceará pelo deputado AJ Albuquerque e, em Sobral, tem como principal liderança o ex-vereador Rodolfo Basílio.





Com a chegada dos dois vereadores, o Progressistas volta a ter representação na Câmara Municipal de Sobral, ampliando também o número de partidos com assento no Legislativo sobralense.





Atualmente, a Casa passa a contar com representantes de seis siglas: União Brasil, PSB, MDB, Podemos, PP e PT.





A movimentação reforça a reorganização do quadro partidário na Câmara e evidencia a disputa por espaços políticos no município, especialmente diante das articulações que começam a ganhar força visando as eleições de 2026. Via portal Sobral em Revista