Governo entrega 45 viaturas à PM e Sobral é contemplada; população espera redução real da violência

O Governo do Ceará entregou, nesta segunda-feira (2), 45 novas viaturas à Polícia Militar do Ceará (PMCE), durante solenidade realizada na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza. A ação integra o programa Ceará Contra o Crime e inclui 23 veículos com blindagem.





Sobral está entre os municípios contemplados com viaturas blindadas, ao lado de cidades como Fortaleza, Tauá, Iguatu, Itapipoca, Maracanaú, Eusébio, Maranguape, Horizonte, Jaguaribe e Camocim. Parte dos veículos também será destinada ao Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).





Durante o evento, o governador Elmano de Freitas destacou que o reforço é fundamental para o enfrentamento ao crime organizado. Segundo ele, os investimentos já refletem na redução dos índices de criminalidade nos meses de janeiro e fevereiro.





No entanto, em municípios do Interior, como Sobral, a população ainda cobra mais do que números: quer presença efetiva nas ruas, respostas rápidas às ocorrências e sensação real de segurança nos bairros e distritos.





Além das viaturas blindadas, outros veículos serão destinados ao reforço do policiamento em áreas com grande fluxo turístico e circulação de visitantes, como Caucaia, Crateús, Santa Quitéria, Acaraú, Barreira, Barbalha, Crato, Brejo Santo e Iguatu.





A chegada das novas viaturas representa reforço estrutural importante. Mas, para o cidadão comum, o que realmente fará diferença é a redução consistente da violência e a recuperação da tranquilidade nas comunidades.





A pergunta que fica é: o novo reforço será suficiente para mudar a realidade nas ruas?