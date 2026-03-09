IMPERDÍVEL! SINE/IDT divulga vagas de emprego em Sobral nesta segunda-feira (9)

Vagas para o público em geral

Agente de vendas de serviços – 07

Assessor de microcrédito – 02

Assistente de vendas – 01

Atendente de balcão – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente do setor de frios e laticínios – 01

Auxiliar administrativo – 03

Auxiliar contábil – 01

Auxiliar de cozinha – 01

Auxiliar de escrituração fiscal – 01

Auxiliar de pessoal – 01

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar em saúde bucal – 01

Auxiliar financeiro – 01

Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

Balconista – 01

Bobinador – eletricista – 01

Caixa no serviço de alimentação – 01

Consultor de vendas – 02

Costureira em geral – 01

Cozinheiro de restaurante – 01

Eletricista auxiliar – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 03

Fiscal de prevenção de perdas – 01

Garçom – 01

Marceneiro – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 02

Motorista de caminhão – 02

Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01

Operador de caixa – 02

Pizzaiolo – 02

Recepcionista, em geral – 01

Representante comercial autônomo – 03

Supervisor comercial – 01

Técnico de manutenção elétrica – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Técnico em manutenção de máquinas – 01

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 01

Vendedor pracista – 01

Zelador – 01

Total: 60 vagas

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Ajudante de obras – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

Pedreiro – 01

Total: 33 vagas

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a procura dos candidatos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no atendimento do SINE/IDT.