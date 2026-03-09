IMPERDÍVEL! SINE/IDT divulga vagas de emprego em Sobral nesta segunda-feira (9)

Vagas para o público em geral
Agente de vendas de serviços – 07
Assessor de microcrédito – 02
Assistente de vendas – 01
Atendente de balcão – 01
Atendente de lojas – 01
Atendente do setor de frios e laticínios – 01
Auxiliar administrativo – 03
Auxiliar contábil – 01
Auxiliar de cozinha – 01
Auxiliar de escrituração fiscal – 01
Auxiliar de pessoal – 01
Auxiliar de topógrafo – 01
Auxiliar em saúde bucal – 01
Auxiliar financeiro – 01
Auxiliar nos serviços de alimentação – 01
Balconista – 01
Bobinador – eletricista – 01
Caixa no serviço de alimentação – 01
Consultor de vendas – 02
Costureira em geral – 01
Cozinheiro de restaurante – 01
Eletricista auxiliar – 01
Empregado doméstico nos serviços gerais – 03
Fiscal de prevenção de perdas – 01
Garçom – 01
Marceneiro – 01
Montador de móveis de madeira – 01
Motofretista – 02
Motorista de caminhão – 02
Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01
Operador de caixa – 02
Pizzaiolo – 02
Recepcionista, em geral – 01
Representante comercial autônomo – 03
Supervisor comercial – 01
Técnico de manutenção elétrica – 01
Técnico de transporte ferroviário – 01
Técnico em manutenção de máquinas – 01
Vendedor de comércio varejista – 01
Vendedor interno – 01
Vendedor pracista – 01
Zelador – 01
Total: 60 vagas
Vagas para pessoas com deficiência (PCD)
Ajudante de obras – 01
Auxiliar de estoque – 01
Auxiliar de linha de produção – 30
Pedreiro – 01
Total: 33 vagas
Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a procura dos candidatos.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no atendimento do SINE/IDT.
