UNINTA promove palestra sobre internacionalização de pequenas e médias empresas com especialista em comércio exterior

No próximo dia 11 de março, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Centro Universitário INTA (UNINTA), em parceria com o curso de Administração, promove uma palestra com a presença da advogada e presidente da Câmara de Comércio Brasil–Portugal no Ceará (CBPCE), Patrícia Campos. O evento tem como tema “Caminhos Abertos: oportunidades de internacionalização para pequenas e médias empresas no comércio exterior com Portugal”.





De acordo com o coordenador do NIT, prof. Me. Carlos Artur Alves, a iniciativa visa promover o intercâmbio de experiências e apresentar novas possibilidades para os empreendedores da região. “Será uma oportunidade única para entender como as pequenas e médias empresas podem romper fronteiras e qual é o papel estratégico do administrador na inovação e na expansão internacional”, destacou.





A palestra acontece na sede do UNINTA, em Sobral, a partir das 20h, no auditório Eliana Aragão. O evento é aberto ao público e disponibilizará certificado para os participantes. As inscrições serão feitas presencialmente e são gratuitas.





Patrícia Campos





Atual presidente da CBPCE para o triênio 2025–2027, Patrícia Campos é a primeira mulher a assumir o cargo no Ceará. Advogada e especialista em Direito, sua gestão tem como princípio o fortalecimento das relações bilaterais, a realização de missões empresariais e o incentivo à inovação, incluindo a Missão Técnica e Empresarial de Agronegócios e Logística Ceará–Alentejo 2026.









SERVIÇO





Evento: Palestra com a presidente da CBPCE, Patrícia Campos.

Tema: Caminhos Abertos: oportunidades de internacionalização para pequenas e médias empresas no comércio exterior com Portugal.

Realização: NIT e curso de Administração do UNINTA

Dia: 11/03/2026

Hora: 20h

Local: Sede do UNINTA, em Sobral









Prof Me Matheus Salvany

ASSCOM ADM UNINTA