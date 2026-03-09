Vorcaro deu barco milionário à namorada mas pediu que ela não postasse foto nas redes

Mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e a modelo e influenciadora Martha Graeff indicam que ele negou a um jornalista a existência de um barco que teria sido dado de presente à namorada em Miami, nos Estados Unidos. O diálogo ocorreu em dezembro de 2024 e foi interceptado pela Polícia Federal no âmbito das investigações que envolvem o empresário.





Em uma das conversas, datada de 26 de dezembro de 2024, Vorcaro relata ter recebido um telefonema de um repórter questionando sobre a embarcação. “Amor. Acredita que repórter da Folha me ligou agora perguntando se eu tinha te dado um barco em Mia [sic]”, escreveu. Minutos depois, Graeff demonstrou surpresa com a pergunta e respondeu: “Mentira. De onde veio isso? Ninguém sabe desse barco”.





Na sequência, o banqueiro afirmou que havia negado a informação ao jornalista e que tentou desconversar durante a ligação. Segundo ele, a história provavelmente não teria repercussão. “Disse que era mentira para o repórter. Dele não deve sair nada”, comentou na troca de mensagens.





Dias antes dessa conversa, o casal já havia falado sobre uma embarcação que estaria sendo construída na Alemanha e que teria o nome “Martha”, em homenagem à modelo. A entrega do iate estaria prevista para 2026. Em um dos trechos da conversa, Vorcaro relata que um comprador do Oriente Médio teria feito uma proposta milionária para adquirir o barco antes mesmo da conclusão.





De acordo com o banqueiro, a oferta representaria um lucro de cerca de 100 milhões de dólares. Surpresa com o valor, Graeff reagiu com espanto. Vorcaro, no entanto, afirmou que não pretendia vender o iate e reforçou que a embarcação permaneceria com a namorada. Ele ainda destacou que o tempo de construção seria um fator decisivo, já que um projeto semelhante poderia levar pelo menos cinco anos para ficar pronto.





As mensagens fazem parte de um conjunto de conversas interceptadas pela Polícia Federal entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025, obtidas durante a investigação que apura possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master.





Em outro trecho das conversas, já em julho de 2025, Vorcaro demonstra preocupação com a exposição da rotina luxuosa do casal nas redes sociais. Na ocasião, ele pede que Graeff remova uma foto publicada em que aparecia um grande barco ao fundo. O banqueiro argumenta que a imagem poderia chamar atenção da imprensa, especialmente no momento em que o banco enfrentava um processo de venda para o BRB (Banco de Brasília), negociação que posteriormente foi barrada pelo Banco Central.





O Banco Master acabou entrando em liquidação extrajudicial em novembro de 2025, após suspeitas de fraude apontadas pelo Banco Central. No âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, Vorcaro chegou a ser preso preventivamente na primeira fase da investigação, sendo liberado posteriormente mediante medidas cautelares e uso de tornozeleira eletrônica.





Na última quarta-feira (4), durante a terceira fase da operação, o banqueiro voltou a ser preso. Segundo a Polícia Federal, a ação busca aprofundar as apurações sobre uma possível organização criminosa envolvida em crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.





Via portal Folha do Estado