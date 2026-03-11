Sobral realiza aula inaugural da primeira turma da EJA voltada à comunidade cigana no Ceará

A Secretaria Municipal de Educação de Sobral realizou, nesta segunda-feira (09/03), aula inaugural da primeira turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltada à comunidade cigana no estado do Ceará. A iniciativa representa um marco na ampliação do acesso à educação para povos tradicionalmente marcados pela exclusão escolar.





A primeira turma é formada por moradores da comunidade cigana da Fazenda Joelma, às margens da BR-222, na localidade de Jaburuna, e funcionará como anexo da Escola Leonilia Gomes Parente, situada no distrito de Jaibaras, no complexo do Instituto Cigano do Brasil (ICB), que homenageia Adelina Calin, precursora do movimento cigano nesta região.





Dentro dessa nova dinâmica adotada pelo Instituto EduForma, o EJA, gera novas oportunidades de escolarização para jovens e adultos, respeitando as especificidades culturais e os modos de vida desse povo. A iniciativa busca enfrentar o histórico de exclusão educacional e analfabetismo que ainda afeta muitas comunidades ciganas no Brasil.



