Polícia Civil cumpre 13 mandados e bloqueia R$ 4 mi de facção investigada por expulsão de moradores

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, na manhã desta terça-feira (10), 13 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma facção criminosa investigada por expulsar moradores de áreas sob influência do grupo. A ação também resultou no bloqueio de cerca de R$ 4 milhões em contas bancárias.





A ofensiva faz parte da Operação Impacto III, conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Segundo as investigações, a facção, de origem carioca, atuava nos bairros Quintino Cunha, Bom Jardim e Genibaú, em Fortaleza, e no bairro Jurema, em Caucaia.





Durante a operação, sete mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra suspeitos que estavam em liberdade. Um homem, de 36 anos, que responde por tráfico de drogas, foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos quase 1,5 quilo de drogas, 18 celulares e mais de R$ 24 mil em dinheiro. Uma mulher apontada como companheira do suspeito também foi autuada por tráfico.





Também foram cumpridas seis decisões judiciais contra pessoas já presas no sistema penitenciário. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de 18 contas bancárias ligadas aos investigados.





Os capturados foram encaminhados à Delegacia de Capturas e permanecem à disposição da Justiça. Com esta fase da operação, chega a 91 o número de pessoas presas desde julho de 2025 em investigações relacionadas ao deslocamento forçado de moradores no Ceará.





Via CN7