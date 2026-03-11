Eduardo Girão lança candidatura em Sobral ao lado de Sérgio Moro

O senador Eduardo Girão (Novo) lança no dia 14 de março, às 8h30, no ICETEL, em Sobral, sua pré-candidatura ao Governo do Ceará. O ato integra uma série de eventos políticos que o parlamentar vem realizando no Estado.





Mesmo aparecendo com baixo desempenho nas pesquisas, Girão busca se consolidar como voz da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT). O evento deve contar com a presença do senador Sergio Moro, reforçando a mobilização do campo conservador.





Segundo Girão, a escolha de Sobral se deve também aos R$ 48,9 milhões em emendas parlamentares destinados à Região Norte entre 2019 e 2025. Ele afirma ainda que não apoiará Ciro Gomes no primeiro turno, mantendo distância de outras lideranças da oposição.