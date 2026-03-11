Capitão da PM é preso após espancar e tentar sufocar mulher em praça

Um capitão da reserva remunerada da Polícia Militar do Ceará foi preso na madrugada do último sábado (7) suspeito de agredir uma mulher e tentar sufocá-la em plena via pública, na Praça da Bandeira.





De acordo com as informações iniciais, o militar — cuja identidade não foi divulgada — foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, responsável por apurar o caso. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a relação entre o suspeito e a vítima.





Câmeras do sistema de videomonitoramento registraram a sequência da agressão. Nas imagens, o homem aparece dando tapas na mulher antes de derrubá-la no chão.





Em seguida, ele continua a agressão com diversos golpes. Em determinado momento, o suspeito chega a se deitar sobre a vítima, aparentemente tentando asfixiá-la.





A situação foi percebida por operadores do Centro de Comando e Controle de Fortaleza, que acompanhavam as câmeras da região. Após identificar o ataque, eles acionaram equipes da Guarda Municipal de Fortaleza que estavam nas proximidades.





Uma viatura foi enviada ao local e, ao notar a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir. Apesar da tentativa, ele acabou detido pelos guardas municipais. Durante a abordagem, o homem informou que era capitão da PM do Ceará.





Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia especializada, onde o caso foi formalmente registrado.





Em nota, a Polícia Militar do Ceará afirmou que não tolera desvios de conduta de seus integrantes e repudiou atitudes que contrariem os princípios da corporação. A instituição informou ainda que o militar é suspeito de agredir a própria companheira momentos antes da abordagem.





A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará também comunicou que instaurou procedimento para apurar os fatos.



