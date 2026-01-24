Governo Lula cerca o Planalto com grades antes da chegada de Nikolas a Brasília

Brasília amanheceu com reforço de segurança visível neste sábado (24/1): grades de proteção foram recolocadas ao redor do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), em medida preventiva adotada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na véspera da chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e de seu grupo de manifestantes. A ação ecoa as providências tomadas após os atos de 8 de janeiro de 2023 e reflete a cautela do governo federal diante da mobilização oposicionista.





A instalação das barreiras ocorre no sexto dia da “Caminhada pela Liberdade”, iniciativa anunciada por Nikolas na segunda-feira (19) e que partiu de Paracatu (MG), próximo à divisa com Goiás. O percurso pela BR-040 soma cerca de 240 quilômetros, com o objetivo de protestar contra as prisões decorrentes dos eventos de 8 de janeiro e contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato final está marcado para este domingo (25), a partir das 12h, na Praça do Cruzeiro, na região central da capital federal.





Durante a marcha, Nikolas e apoiadores enfrentaram críticas de parlamentares do PT, que classificaram o movimento como “encenação” e “piada”. Houve ainda notificações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao gabinete do deputado sobre questões de segurança viária, contestadas pela assessoria dele. Neste sábado, o congressista passou a usar colete à prova de balas, após orientação de sua equipe de segurança em razão de supostas ameaças recebidas ao longo do trajeto.





A recolocação das grades, segundo fontes do governo, é uma medida rotineira de prevenção para eventos de grande porte com potencial de aglomeração nas imediações da Esplanada dos Ministérios. Críticos da oposição, no entanto, interpretam o gesto como sinal de apreensão do Planalto em relação à força de mobilização da direita, especialmente em ano pré-eleitoral. A caminhada ganhou visibilidade nas redes sociais, com lives, recepções em cidades intermediárias e presença de aliados políticos, influenciadores e religiosos.





O deputado mineiro, um dos principais nomes da nova geração bolsonarista, tem usado a jornada para reforçar pautas como anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e críticas ao que chama de “perseguição política”. A expectativa é de que o ato de encerramento reúna milhares de pessoas, testando a capacidade de convocação da oposição e a resposta institucional do governo Lula.





A Polícia Civil do Distrito Federal montou esquema especial para o domingo, e autoridades monitoram o desenvolvimento para evitar incidentes. Até o momento, o percurso segue sem grandes contratempos reportados, mas o clima de polarização permanece elevado na capital.





