CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 59 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (16) EM SOBRAL

terça-feira, dezembro 16, 2025  Nenhum comentário


FALA SEU AGENDAMENTO AQUI

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente funerário 01

Ajudante de açougueiro (comércio) 01

Ajudante de obras 04

Analista de recursos humanos 01

Assistente de vendas 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Borracheiro 01

Chapeiro 01

Consultor de vendas 16

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Cuidador em saúde 01

Eletricista de instalações 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Estoquista 02

Frentista 01

Garçom 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pedreiro 01

Representante comercial autônomo 04

Soldador 01

Supervisor de controle patrimonial 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 01

Total 55



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de vendas (lojas) 02

Repositor - em supermercados 01

Total 04

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 