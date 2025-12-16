NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 59 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (16) EM SOBRAL

FALA SEU AGENDAMENTO AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente funerário 01
Ajudante de açougueiro (comércio) 01
Ajudante de obras 04
Analista de recursos humanos 01
Assistente de vendas 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Borracheiro 01
Chapeiro 01
Consultor de vendas 16
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 01
Cuidador em saúde 01
Eletricista de instalações 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Estoquista 02
Frentista 01
Garçom 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Montador de móveis de madeira 01
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Operador de vendas (lojas) 01
Pedreiro 01
Representante comercial autônomo 04
Soldador 01
Supervisor de controle patrimonial 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 01
Total 55
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Operador de vendas (lojas) 02
Repositor - em supermercados 01
Total 04
