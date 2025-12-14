ATENÇÃO, CENAS FORTES! Terroristas atacam a tiros ato religioso judaico em Sidney, matam 11 e ferem 29; VÍDEO

Veja vídeo em que um homem desarma um dos terroristas, mas acaba ferido a tiros.

Terroristas atacaram e mataram a tiros ao menos 11 pessoas que participavam neste domingo (14) de um ato religioso judaico, o festival judaico de Hanukkah, na praia de Bondi, em Sidney, Austrália. O ataque deixou outros 29 feridos, incluindo dois policiais. Um dos suspeitos morreu e o outro foi detido em estado crítico.





Como se trata de ataque contra alvos judeus, novamente o Itamaraty não o lamentou, apenas disse que não há informações sobre brasileiros entre as vítimas.





O comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, classificou o evento como um incidente terrorista e disse que pode haver um terceiro criminoso. Segundo Lanyon, o estado de saúde dos agentes e dos demais feridos é grave.





O primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, disse que “o ataque foi planejado para atingir a comunidade judaica de Sydney, no primeiro dia do Hanukkah”.





“É a cena mais inacreditável que já vi: um homem se aproximando de um atirador que havia disparado contra a comunidade e, sozinho, o desarmando, colocando sua própria vida em risco para salvar a vida de inúmeras outras pessoas”, disse Minns.





O homem que desarmou o atirador, um vendedor de frutas de 43 anos, foi atingido por dois disparos, um no braço e outro na mão, mas se recupera bem no hospital, segundo um parente, disse o jornal The Guardian.





Veja no vídeo os dois terroristas atirando contra as pessoas e um deles sendo desarmado:

🇦🇺 | TERROR EN SYDNEY: Momento en que una persona le arrebata el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Sydney, la tarde del domingo. pic.twitter.com/BdE7rtvcxg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 14, 2025