CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 8 de dezembro de 2025

Homicídio é registrado em Salgado dos Machados; Sobral chega a 102 mortes no ano

segunda-feira, dezembro 08, 2025  Nenhum comentário

No final da tarde desta segunda-feira, dia 8, um homicídio foi registrado na localidade de Salgado dos Machados, em Sobral. A vítima, um jovem identificado como Fernando, foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense, que coletou vestígios que poderão ajudar na investigação.

A Polícia Civil já iniciou os procedimentos e deverá apurar a autoria e a motivação do crime, que se soma ao crescente número de ocorrências violentas na cidade. Com este caso, Sobral atinge a marca de 102 homicídios dolosos apenas neste ano, reforçando a preocupação das autoridades e da população com a escalada da violência.

Novas informações poderão surgir à medida que a investigação avance.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 