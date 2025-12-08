Homicídio é registrado em Salgado dos Machados; Sobral chega a 102 mortes no ano

No final da tarde desta segunda-feira, dia 8, um homicídio foi registrado na localidade de Salgado dos Machados, em Sobral. A vítima, um jovem identificado como Fernando, foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.





Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense, que coletou vestígios que poderão ajudar na investigação.





A Polícia Civil já iniciou os procedimentos e deverá apurar a autoria e a motivação do crime, que se soma ao crescente número de ocorrências violentas na cidade. Com este caso, Sobral atinge a marca de 102 homicídios dolosos apenas neste ano, reforçando a preocupação das autoridades e da população com a escalada da violência.





Novas informações poderão surgir à medida que a investigação avance.