PF prende sargento do Bope e PM apontados como informantes do CV; ASSISTA VÍDEO

CRIME NO RJ - A Polícia Federal prendeu dois agentes do Rio investigados por ligação com o tráfico. Um deles, o segundo-sargento Rodolfo Henrique da Rosa, do BOPE, é apontado como informante de “Gardenal”, chefe do tráfico no Complexo da Penha e liderança do Comando Vermelho. O outro preso é o PM Luciano da Costa Ramos Júnior, que já atuou por oito anos cedido ao Tribunal de Justiça.





A operação cumpriu 11 mandados de prisão e 6 de busca. Nesta segunda (8), o sargento tentou fugir, bateu em viaturas da PF e só foi preso após uma perseguição na Avenida Brasil. Na casa do PM foram apreendidos três celulares. Os envolvidos devem responder por organização criminosa armada, corrupção, homicídio, tráfico, porte ilegal de arma e violação de sigilo funcional. Com informações do portal Diário do Brasil Notícias





VEJA VÍDEO: