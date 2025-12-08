Mistério: cozinheira de quartel da PM é assassinada a tiros em casa

Uma cozinheira foi morta a tiros em sua residência, no último sábado (6/12). Maria do Amparo Fernandes (foto em destaque), de 45 anos, trabalhava no 44º Batalhão da Polícia Militar, em Coelho Neto, município localizado a cerca de 370 km de São Luís (MA).





A mulher, que era contratada pela Prefeitura, foi atingida por diversos disparos. Segundo os investigadores, dois homens teriam se aproximado, por volta das 20h, em uma motocicleta e efetuado os tiros.





Investigações preliminares apontam que os suspeitos seriam integrantes de uma facção criminosa. A dupla, de acordo com a polícia, teria cometido o crime a mando de outras duas pessoas, que ainda não tiveram suas identidades reveladas.









Suspeito morto





Na madrugada desta segunda-feira (8/12), um dos suspeitos morreu durante um confronto.

Conforme informado pela PM, Carlos Eduardo da Costa Silva, de 17 anos, estava no bairro Quiabos quando foi abordado por policiais. Os militares que participaram da ação dizem que o menor reagiu atirando na direção deles. Ele foi baleado e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os policiais apreenderam uma arma, drogas e dinheiro.









No local do confronto, uma mulher foi presa e conduzida à delegacia. Não foi informado se ela é suspeita de ter alguma participação no crime contra a cozinheira.





