Pescador tem barco de R$ 1,8 milhão incendiado em Itarema pelo facç4o

Ataque seria uma resposta pelo não pagamento de taxa imposta pelo crime organizado.

Um barco avaliado em R$ 1,8 milhão foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (8) no litoral do Ceará, após empresário se recusar a parar "taxa" imposta pelo crime organizado. A principal embarcação da empresa Martins Pescados e estava ancorada ao lado de outros barcos na praia de Torrões.





Segundo o proprietário, integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) passaram a exigir, há algumas semanas, o pagamento de uma “mensalidade” de R$ 320 por barco para permitir a operação das embarcações na região. A ameaça, conforme ele relata, incluía incendiar o barco em caso de não pagamento.





Além do incêndio, câmeras de segurança instaladas no local foram destruídas, e equipamentos de outra embarcação que estava próxima foram furtados.





A Martins Pescado possui 15 barcos, mas a embarcação incendiada era uma das maiores e mais bem equipadas da frota. O caso foi registrado pela empresa, que aguarda investigação das forças de segurança.





Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas para atender a ocorrência. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itarema, unidade da Polícia Civil do Ceará (PCCE).





"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as causas de um incêndio, registrado nesta segunda-feira (8), em Itarema. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas. A Delegacia de Polícia Civil de Itarema, unidade da PCCE, aguarda perícia para saber as circunstâncias do ocorrido."





Fonte: CN7