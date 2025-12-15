Show de Nattan por R$ 800 mil em inauguração de centro cirúrgico gera críticas em Coreaú/CE





Embora a inauguração de um equipamento de saúde seja um marco importante para o município, o valor elevado destinado a uma atração artística tem provocado questionamentos por parte da população. Moradores e observadores apontam a incompatibilidade entre o alto custo do show e as necessidades prioritárias da área da saúde, como compra de equipamentos, medicamentos, ampliação de atendimentos e valorização dos profissionais.





O contrato, firmado por meio da Secretaria de Cultura, levanta o debate sobre prioridades na aplicação dos recursos públicos, especialmente





Para críticos da medida, a inauguração de um centro cirúrgico deveria ser marcada por investimentos diretos no funcionamento pleno da unidade, e não por um evento festivo de alto custo. Já defensores argumentam que o evento teria caráter comemorativo e de valorização cultural, embora essa justificativa não reduza o impacto do valor empenhado.





O que mais chama a atenção é que o valor milionário será pago por uma apresentação com duração aproximada de apenas 1 hora e 40 minutos.





O caso reacende uma discussão recorrente no Ceará e no Brasil: até que ponto é razoável gastar cifras milionárias com shows enquanto setores essenciais seguem enfrentando limitações orçamentárias?



