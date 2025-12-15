Sequestradores de vítima que pulou de carro em movimento são presos no Ceará

As vítimas seriam executadas e queimadas dentro do veículo, segundo relato de uma delas.

Dois homens identificados como Pedro Lucas de Oliveira, o 'PL'; e Alexandre Araújo, conhecido como 'Xanxan', foram presos em Majorlândia, município de Aracati (CE) no último sábado (13). A dupla é suspeita de envolvimento no sequestro e tortura de três vítimas.





Uma delas conseguiu escapar ao pular, amordaçada e com as mãos amarradas, de um veículo em movimento. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE), os homens integram o Comando Vermelho (CV) e uma das vítimas seria membro da facção rival Terceiro Comando Puro (TCP).





A investigação policial revelou que o sequestro das vítimas era um 'acerto de contas', pois, o irmão de uma delas teria tentado matar Ytallo Mateus de Oliveira, irmão de Pedro Lucas de Oliveira, conhecido como 'Pl'. Ytallo e Pedro Lucas estiveram no cativeiro para reconhecer as vítimas e no carro de apoio que as levava para a execução.





A partir da obtenção de imagens do videomonitoramento, equipes policiais localizaram na Praia de Majorlândia, no litoral leste do Ceará, um dos veículos utilizados no crime. O carro estava com Pedro Lucas, que foi preso e deu informações que levaram a prisão de Alexandre Araújo.





As duas prisões ocorreram na região de Aracati. Ytallo e outros dois suspeitos identificados como Isaac e Vitor seguem foragidos.





As vítimas eram três homens, de 35, 39 e 28 anos. Os nomes não foram divulgados, mas todos foram regatados com vida. Uma das vítimas, supostamente integra a facção TCP, e tem antecedentes criminais por tentativa de feminicídio contra uma ex-companheira.





As investigações estão sendo conduzidas pelo Grupo de Investigação de Seguimento (Gise) e Inteligência da Primeira Seccional Sul da Polícia Civil do Ceará.









VÍTIMA PULOU DE CARRO EM MOVIMENTO PARA ESCAPAR





As vítimas foram sequestradas na noite da sexta (12), e conduzidas a um imóvel abandonado, onde foram torturadas. Na manhã do dia seguinte, dois carros levavam as vítimas para uma estrada entre Aracati e Itaiçaba, até que uma das vítimas saltou do carro em movimento para escapar. Câmeras de segurança e moradores capturaram o homem de 35 anos andando amordaçado e com as mãos amarradas pelas ruas de Aracati.





A Polícia Militar esteve no local e conduziu o homem até a Delegacia onde ele foi ouvido e a denúncia confirmada. Ele afirmou que foi abordado por homens armados, quando estava com outros dois amigos, na Praça das Carnaúbas, no bairro Várzea da Matriz.





Depois que o homem escapou do sequestro, os criminosos partiram em fuga e as outras duas vítimas foram deixadas em uma estrada nas proximidades da BR-304, onde foram resgatadas com vida.





Inicialmente, um homem de 48 anos, identificado como Normando Rodrigues, foi preso por prestar apoio no local do cativeiro, onde houve as torturas e agressões. Um dos veículos utilizados e um aparelho celular, também foram apreendidos. Segundo relato de uma das vítimas, elas seriam executadas na estrada e o veículo seria queimado com elas dentro.





Fonte: Diário do Nordeste / *Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.