Weslley, filho da cantora Shirley Carvalhaes, morre aos 35 anos

Na tarde desta sexta-feira, a equipe da cantora evangélica Shirley Carvalhaes anunciou a morte de seu filho Weslley, de 35 anos.





– Agradecemos as orações de todos, mas nesta tarde Deus recolheu nosso menino para junto Dele. Sentiremos muita falta do seu carinho para conosco da família Carvalhaes e tenha certeza que você sempre fez parte de tudo na nossas vidas. Obrigada pelos momentos vividos, pelas brincadeiras, pelo sorrisos nos momentos tristes que agora irão ficar em nossa lembrança. Vá em paz e que o Senhor Jesus te receba de braços abertos – diz a postagem.





Uma fonte ouvida pelo Pleno.News, informou que o jovem estava hospitalizado no Rio de Janeiro desde o dia 25 de dezembro. A situação teria começado com Weslley se sentindo mal e sendo levado pelo esposo de Shirley.





Os médicos constataram plaquetas baixas além do limite. Alguns tratamentos foram feitos, o jovem chegou a se restabelecer, mas os órgãos pararam de funcionar e ele estava em estado gravíssimo.





Pela manhã, a cantora chegou a postar uma foto com o filho no Instagram e pediu que seus seguidores orassem pelo rapaz.





Fonte: Pleno News