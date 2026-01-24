CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 24 de janeiro de 2026

Elmano entrega 58 viaturas semiblindadas para a Polícia Militar

sábado, janeiro 24, 2026

O governador Elmano de Freitas entrega na próxima segunda-feira (26), no Palácio da Abolição, as primeiras 58 viaturas semiblindadas para a Polícia Militar do Ceará. O investimento é superior a R$ 10,6 milhões.

Elas integram uma primeira leva de 136 semiblindadas que irão reforçar o trabalho das polícias do Estado no combate ao crime organizado e dar mais segurança aos profissionais.

A solenidade acontece após reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi), que é composto por instituições das forças de segurança do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e polícias Federal e Rodoviária Federal.

