Elmano entrega 58 viaturas semiblindadas para a Polícia Militar

O governador Elmano de Freitas entrega na próxima segunda-feira (26), no Palácio da Abolição, as primeiras 58 viaturas semiblindadas para a Polícia Militar do Ceará. O investimento é superior a R$ 10,6 milhões.





Elas integram uma primeira leva de 136 semiblindadas que irão reforçar o trabalho das polícias do Estado no combate ao crime organizado e dar mais segurança aos profissionais.





A solenidade acontece após reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi), que é composto por instituições das forças de segurança do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e polícias Federal e Rodoviária Federal.





