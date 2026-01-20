VÍDEO: bandido dá "voadora" e rouba motocicleta de mulher no bairro Padre Ibiapina, em Sobral

Um roubo violento foi registrado no bairro Padre Ibiapina, em Sobral. A ação criminosa chamou atenção pela brutalidade e foi flagrada por câmeras de segurança.





De acordo com as imagens, dois indivíduos participaram do crime. Um deles corre em direção à vítima e desfere uma “voadora”, derrubando a mulher da motocicleta. Em seguida, a dupla se apodera do veículo e foge do local, deixando a vítima caída no chão.





A condutora da motocicleta sofreu várias lesões em decorrência da agressão e da queda. Ela foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.





A Polícia Civil está investigando o caso e analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar os autores do crime e esclarecer a dinâmica da ação. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, às autoridades policiais.