Tentativa de homicídio é registrada em Sobral; vítimas são baleadas nas pernas; VÍDEO

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira, dia 20, em frente ao motel Paraíso, localizado na Avenida John Sanford.





De acordo com as informações preliminares, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram de dois homens que caminhavam pela via, no trecho entre os bairros Caiçara e Renato Parente, e efetuaram disparos de arma de fogo. As vítimas foram atingidas nas pernas.





Após o ataque, os suspeitos fugiram do local em direção desconhecida. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao Hospital Regional Norte (HRN), onde permanecem sob atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.





A Polícia Civil instaurou procedimento para investigar a ocorrência e trabalha para identificar a autoria e a motivação do crime. Diligências estão sendo realizadas, e testemunhas poderão ser ouvidas para auxiliar nas investigações.