Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é reconhecido e preso em Fortaleza por populares

O homem apontado como responsável pela morte da influenciadora digital e estudante de Biomedicina Ana Karolina de Sousa Silva, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (5) no bairro Ancuri, em Fortaleza, após ser reconhecido por moradores e contido até a chegada da Polícia Militar.





O suspeito, identificado como Anderson Renan Magalhães Freitas, era considerado foragido desde o dia 14 de fevereiro, quando o crime ocorreu no município de Itapipoca, na Região Norte do Ceará. A Justiça do Estado decretou a prisão preventiva dele três dias depois, em 17 de fevereiro.





Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, Ana Karolina foi atacada dentro de um imóvel no bairro Nova Aldeota. A vítima sofreu diversas lesões provocadas por objeto perfurocortante e morreu ainda no local. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil como feminicídio.





Após o crime, Anderson Renan teria fugido utilizando a motocicleta da própria vítima. O veículo foi abandonado posteriormente no município de Umirim, enquanto o suspeito seguiu em direção a Fortaleza.





O Suspeito teria se escondido inicialmente na casa de familiares, mas deixou o local após a intensificação das buscas policiais. Ultimamente, o homem passou a se esconder em uma área de matagal.





Na tarde desta quinta-feira, ele deixou o esconderijo e foi até um pequeno comércio na Avenida Leonel de Alencar, no bairro Ancuri, onde teria pedido comida. No local, ele foi reconhecido por moradores, que o amarraram a um poste até a chegada da Polícia Militar.





Anderson Renan foi conduzido ao 30º distrito policial, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Em seguida ele foi encaminhado à Delegacia de Capturas e Polínter (Decap) onde aguarda transferencia para uma unidade prisional.





Via portal CN7