Trump exige rendição incondicional do Irã e ameaça resposta militar devastadora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que não pretende negociar com o Irã a menos que haja uma “rendição incondicional” por parte do país. A declaração ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, após a ofensiva militar iniciada pelos norte-americanos em parceria com Israel contra alvos iranianos.





Em uma publicação nas redes sociais, Trump declarou que, após o fim do confronto e a escolha de um “grande e aceitável líder” para comandar o Irã, os Estados Unidos e seus aliados pretendem atuar para reconstruir o país e ajudar na recuperação da economia iraniana.

A fala ocorre poucos dias depois de Washington e Tel Aviv iniciarem uma série de ataques contra o território iraniano, em meio às crescentes tensões relacionadas ao programa nuclear do regime de Teerã. A ofensiva militar começou no último sábado (28) e intensificou o clima de instabilidade na região.





Como resposta, o governo iraniano lançou ataques retaliatórios contra países do Oriente Médio que abrigam bases militares norte-americanas. Entre os territórios atingidos ou ameaçados estão Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.





A crise ganhou novos contornos no domingo, quando a mídia estatal iraniana informou que o líder supremo do país, Ali Khamenei, teria sido morto durante os ataques conduzidos por forças dos Estados Unidos e de Israel.





Após a divulgação da morte de Khamenei, autoridades iranianas ameaçaram lançar a “ofensiva mais pesada da história” contra seus adversários. O presidente do país, Masoud Pezeshkian, declarou que retaliar os bombardeios realizados por Israel e pelos Estados Unidos é considerado pelo governo iraniano um “direito e dever legítimo”.





Diante das ameaças, Trump reagiu com novos alertas. O presidente norte-americano afirmou que qualquer tentativa de retaliação será respondida com força ainda maior. “É melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca antes vista”, declarou.





