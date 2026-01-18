CENAS FORTES: veja momento que médico saca arma e ex3cuta dois colegas após briga em restaurante

Um crime de extrema violência chocou a Grande São Paulo na noite de sexta-feira (16).

Dois médicos foram mortos a tiros por um colega de profissão após uma briga em um restaurante localizado no bairro Alphaville, em Barueri (SP). O caso ganhou grande repercussão pela gravidade dos fatos e pelo perfil dos envolvidos.





De acordo com informações da polícia, os três médicos estavam no restaurante quando uma discussão teve início ainda no interior do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança mostram que o desentendimento rapidamente evoluiu para agressões físicas. Em determinado momento, o suspeito deixou o local, foi até o estacionamento e retornou armado.





Já do lado de fora do restaurante, o médico sacou uma pistola calibre 9 milímetros, que estava dentro de uma maleta, e efetuou diversos disparos contra os dois colegas.





As vítimas foram atingidas e socorridas com vida, sendo encaminhadas para unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos.





As vítimas foram identificadas como Luís Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, e Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos. Vinicius atuava como clínico geral e era servidor da rede pública de saúde, com histórico de atuação em unidades básicas e durante a pandemia da Covid-19.





Fonte: CM7



