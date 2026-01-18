BIZARRO: homem com Halter de 2 kg no ânvs não sabe explicar o que houve

Um homem de 54 anos, em Manaus, que ficou com um halter de academia de 2 quilos preso no reto, teve o caso transformado em tema de um estudo científico publicado no International Journal of Surgery Case Reports. O artigo, assinado por cinco médicos, detalha o atendimento ao paciente, que deu entrada no hospital com fortes dores abdominais, náuseas, vômitos e alterações no funcionamento do intestino, sem apresentar sinais de perfuração. O aspecto mais curioso da situação foi a postura do paciente, que se negou a informar como o haltere foi introduzido, mantendo o episódio cercado de mistério.





Segundo o estudo, após exames de toque, análises de sangue e uma radiografia, a equipe médica identificou um halter metálico de aproximadamente 20 centímetros próximo ao reto do paciente. O homem foi encaminhado ao centro cirúrgico, onde o objeto foi retirado manualmente. Após o procedimento, ele permaneceu internado por três dias e recebeu alta médica. De acordo com os autores, casos como esse são raros, e a taxa de sucesso em extrações semelhantes varia entre 60% e 75%.





Bacci Notícias