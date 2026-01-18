Michelle escreve em marmitas para Bolsonaro: “Leia a Palavra”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou neste sábado (17), no Instagram, imagens das marmitas que preparou para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena no batalhão da PM do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, em Brasília.





Bolsonaro foi transferido para a unidade na última quinta-feira (15). O líder da direita precisa manter uma dieta específica por conta dos problemas de saúde ligados às sequelas da facada sofrida em 2018.





Michelle mostrou três refeições acompanhadas de bilhetes escritos à mão, com mensagens de carinho e fé.





– Bom almoço, meu amor! Não se esqueça: você é forte e corajoso! Eu te amo. Beijos… Mi.





Em outro recado, ela destacou a importância da fé e da leitura bíblica.





– Estou aqui por você e para você. Leia a Palavra de Deus, que é viva e traz conforto. Salmos 121.





A terceira mensagem foi direta e breve.





– Meu amado, que Deus te abençoe. Mi.





Quando Bolsonaro estava custodiado na sede da Polícia Federal, em Brasília, ele também recebia alimentação preparada por Michelle, justamente por conta da necessidade de seguir uma dieta controlada.



