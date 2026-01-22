Nova pesquisa mostra Flávio futuro presidente do País; VEJA NÚMEROS

O instituto Futura, com apoio da Apex, divulgou nesta quinta-feira (22) uma nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República. Em seis cenários simulados de primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em três deles e também vence o petista em uma simulação de segundo turno.





A maior vantagem ocorre no cenário 6, no qual Flávio soma 43,8%, contra 38,7% de Lula, diferença fora da margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Nesse cenário, Eduardo Leite (PSD) tem 4,2% e Renan Santos (Missão), 2,8%. Brancos e nulos chegam a 7,5%.





Nos demais cenários, Lula lidera numericamente em três, mas não abre vantagem fora da margem de erro sobre Flávio em nenhuma das simulações, segundo o instituto.





Fonte: Luiz Bacci