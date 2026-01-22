SINE/CE OFERECE 159 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Agente de microcrédito 01



Ajudante de obras 02



Analista de crédito (instituições financeiras) 01



Armador de estrutura de concreto 20



Atendente de balcão 01



Atendente de lojas 01



Atendente do setor de frios e laticínios 01



Auxiliar contábil 01



Auxiliar de confeitaria 01



Auxiliar de cozinha 01



Auxiliar de escrituração fiscal 01



Auxiliar de limpeza 01



Auxiliar de linha de produção 08



Auxiliar de pessoal 01



Auxiliar em saúde bucal 01



Balconista 01



Bobinador - eletricista 01



Bordador, à máquina 01



Carpinteiro 25



Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01



Chapeiro 01



Churrasqueiro 01



Consultor de vendas 13



Controlador de pragas 01



Coordenador de eventos 01



Costureira em geral 02



Desenhista projetista de construção civil 01



Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01



Eletricista auxiliar 01



Eletricista de instalações de prédios 01



Empregado doméstico arrumador 01



Engenheiro civil 01



Garçom 01



Impressor serigráfico 02



Jardineiro 01



Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01



Montador de móveis de madeira 01



Motofretista 01



Motorista carreteiro 01



Motorista de caminhão 01



Operador de caixa 01



Operador de vendas (lojas) 01



Pasteleiro 01



Pedreiro 35



Pizzaiolo 01



Recepcionista atendente 01



Representante comercial autônomo 03



Salgadeiro 01



Supervisor comercial 01



Vendedor de comércio varejista 01



Vendedor porta a porta 04



Vendedor pracista 01



Zelador 02



Total 158







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Armador de estrutura de concreto 01



Total 01



