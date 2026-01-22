CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 159 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

quinta-feira, janeiro 22, 2026  Nenhum comentário

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de microcrédito 01

Ajudante de obras 02

Analista de crédito (instituições financeiras) 01

Armador de estrutura de concreto 20

Atendente de balcão 01

Atendente de lojas 01

Atendente do setor de frios e laticínios 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de confeitaria 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de escrituração fiscal 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de linha de produção 08

Auxiliar de pessoal 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Balconista 01

Bobinador - eletricista 01

Bordador, à máquina 01

Carpinteiro 25

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 13

Controlador de pragas 01

Coordenador de eventos 01

Costureira em geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações de prédios 01

Empregado doméstico arrumador 01

Engenheiro civil 01

Garçom 01

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motofretista 01

Motorista carreteiro 01

Motorista de caminhão 01

Operador de caixa 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 35

Pizzaiolo 01

Recepcionista atendente 01

Representante comercial autônomo 03

Salgadeiro 01

Supervisor comercial 01

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 01

Zelador 02

Total 158



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Total 01

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 