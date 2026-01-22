CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

Seis pessoas são presas durante operação da Polícia Civil na RMF e Interior Norte

quinta-feira, janeiro 22, 2026

Uma operação interestadual coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc) do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e em cooperação com a Polícia Civil do Pará (PCPA), resultou, na madrugada desta quarta-feira (21), no cumprimento de cinco mandados de prisão contra integrantes de um grupo criminoso envolvido na traficância de entorpecentes; uma prisão em flagrante e aplicação de duas medidas cautelares. Ao todo, seis pessoas foram localizadas e capturadas. A ação foi conduzida em bairros de Fortaleza; em Maracanaú (AIS 12); em Eusébio (AIS 13); e em Itapajé (AIS 17). Além disso, houve prisões em outros estados: Amazonas, São Paulo, Pará e Alagoas.

Intitulada “Operação Iara”, a ação teve como objetivo prender indivíduos pertencentes a um grupo criminoso de origem carioca, que atuava na venda e distribuição de drogas em diversos pontos da Capital, Região Metropolitana e Interior do Ceará; além de outros estados da federação. Um dos principais alvos da operação, um homem de 32 anos, foi responsável pela movimentação de mais de R$20 milhões em um ano e meio.

No Ceará, as investigações possibilitaram a desarticulação de parte no núcleo financeiro da organização criminosa. Das 44 contas bancárias judicialmente bloqueadas pela operação, nove estavam no estado. Além disso, foi determinado o bloqueio de R$59 milhões. Ainda durante a operação, um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante após ser localizado com maconha. Ele foi autuado e colocado à disposição da Justiça.

Via site PC/CE

