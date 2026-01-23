SINE/CE OFERECE 146 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente de microcrédito 01
Analista de crédito (instituições financeiras) 01
Armador de estrutura de concreto 20
Atendente de balcão 01
Atendente de lojas 01
Atendente do setor de frios e laticínios 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de confeitaria 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de escrituração fiscal 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de linha de produção 08
Auxiliar de pessoal 01
Auxiliar em saúde bucal 01
Bobinador - eletricista 01
Bordador, à máquina 01
Carpinteiro 25
Chapeiro 01
Consultor de vendas 13
Controlador de pragas 01
Coordenador de eventos 01
Costureira em geral 02
Desenhista projetista de construção civil 01
Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações de prédios 01
Empregado doméstico arrumador 01
Engenheiro civil 01
Garçom 01
Impressor serigráfico 02
Jardineiro 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Montador de móveis de madeira 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 01
Operador de caixa 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 30
Recepcionista atendente 01
Representante comercial autônomo 03
Representante de produtos farmacêuticos 01
Salgadeiro 01
Supervisor comercial 01
Vendedor de comércio varejista 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 01
Zelador 01
Total 145
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Total 01
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria