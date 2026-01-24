Homem que matou o próprio filho em Manaus é preso em matagal do Parque Mosaico; veja vídeo

Após uma intensa operação de cerco que mobilizou Polícia Militar, Civil e até helicóptero, Fernando Batista de Melo, de 48 anos, foi preso na madrugada deste sábado (24) em uma área de mata no Parque Mosaico, zona norte de Manaus. Ele é o principal suspeito de assassinar o próprio filho, Manoel Franco de Lima Neto, de apenas 3 anos, na noite de quinta-feira (22), durante uma discussão com a mãe da criança.





A captura ocorreu por volta das primeiras horas da manhã, após equipes da Rocam (Rondas Ostensivas Cândido Mariano) e outras forças de segurança localizarem uma fogueira acesa em meio ao matagal — indício claro de que o homem estava acampado no local para se esconder. Segundo relatos policiais, Fernando estava descalço, suado, com escoriações no corpo e em estado visível de agitação. Ao ser abordado, ele alegou estar apenas “praticando atividade física”, versão que não convenceu os agentes.





“Foi um momento de raiva, algo muito ruim dentro de mim me dominou”, teria dito o suspeito aos policiais, segundo informações preliminares. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e deve passar por audiência de custódia ainda hoje no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.









O crime





chocante O crime aconteceu em uma kitnet no bairro Cidade de Deus, também na zona norte. De acordo com a investigação, Fernando discutiu com a ex-companheira — mãe da vítima — por motivos ainda em apuração (incluindo possível relação com pensão alimentícia). Em meio à briga, ele se trancou no banheiro com o menino de 3 anos e cometeu o feminicídio infantil: arremessou a criança contra a parede, causando traumatismo craniano, e depois a asfixiou até a morte. Vizinhos ouviram gritos e acionaram a polícia, que encontrou a criança já sem vida ao chegar.





Horas antes do feminicídio, um vídeo gravado pela ex-companheira viralizou nas redes sociais mostrando Fernando ameaçando-a com uma faca. Nas imagens, ele grita: “É isso que tu quer acabar com a nossa vida, é isso que tu quer? Morrer”. A mulher, sentada no sofá, implora: “Para com isso Fernando. Eu ‘tô’ me metendo na tua vida? Eu quero que tu me ajude, Fernando, meu Deus do céu, para”.









Operação de busca





As buscas pelo suspeito envolveram uma força-tarefa integrada, com uso de helicóptero que pousou na Avenida do Futuro, no próprio Parque Mosaico, durante as diligências de sexta-feira (23). Uma motocicleta abandonada — supostamente usada na fuga — também foi encontrada na região.





Às 12h30 deste sábado (24), está marcada uma coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para atualizar detalhes do caso, incluindo o laudo pericial definitivo (que já corrigiu informações iniciais sobre causa da morte) e o andamento da investigação.





O caso tem gerado comoção em Manaus e reacendido debates sobre violência doméstica e proteção à infância. A SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas) reforça que o suspeito responde por homicídio qualificado e que as investigações continuam para esclarecer todos os aspectos do crime.





Via portal CM7