Trump ameaça tarifa de 100% se Canadá fizer acordo com China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Canadá com uma tarifa de 100% caso o país vizinho faça um acordo comercial com a China. Ele deu declarações, neste sábado (24), por meio de sua rede, Truth Social.





Segundo Trump, se o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, “acredita que vai transformar o Canadá em um ponto de entrada para a China enviar bens e produtos para os Estados Unidos, está muito enganado”.





– Se Carney pensa que vai transformar o Canadá em um “porto de desembarque” para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, está redondamente enganado – escreveu.









Ele acrescentou que “a China vai devorar o Canadá”:





– A China vai devorar o Canadá vivo, consumindo-o completamente, inclusive destruindo seus negócios, tecido social e modo de vida em geral. Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingido por uma tarifa de 100% sobre todos os bens e produtos canadenses que entrarem nos EUA. Obrigado pela atenção a este assunto.





