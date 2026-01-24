CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 24 de janeiro de 2026

Trump ameaça tarifa de 100% se Canadá fizer acordo com China

sábado, janeiro 24, 2026  Nenhum comentário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Canadá com uma tarifa de 100% caso o país vizinho faça um acordo comercial com a China. Ele deu declarações, neste sábado (24), por meio de sua rede, Truth Social.

Segundo Trump, se o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, “acredita que vai transformar o Canadá em um ponto de entrada para a China enviar bens e produtos para os Estados Unidos, está muito enganado”.

– Se Carney pensa que vai transformar o Canadá em um “porto de desembarque” para a China enviar mercadorias e produtos para os Estados Unidos, está redondamente enganado – escreveu.


Ele acrescentou que “a China vai devorar o Canadá”:

– A China vai devorar o Canadá vivo, consumindo-o completamente, inclusive destruindo seus negócios, tecido social e modo de vida em geral. Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingido por uma tarifa de 100% sobre todos os bens e produtos canadenses que entrarem nos EUA. Obrigado pela atenção a este assunto.

Fonte: Pleno News

