POLÍCIA CAÇA "TAR4DO" QUE TENTOU VIOLENTAR CRIANÇA DE APENAS 7 ANOS EM TIANGUÁ/CE

As forças de segurança pública estão mobilizadas na caça a um homem suspeito de tentar cometer um grave crime contra uma criança de apenas 7 anos, na manhã desta quarta-feira (17), no município de Tianguá.





De acordo com as informações iniciais, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam de forma integrada nas diligências para localizar o suspeito. Uma guarnição do BEPI (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior) também foi acionada para reforçar as buscas, ampliando o cerco na região.





O caso causou forte comoção e revolta entre os moradores, que cobram uma resposta rápida das autoridades. A população teme que o suspeito volte a agir e pede urgência na prisão para evitar que algo mais grave aconteça.





As forças policiais seguem em diligências e solicitam que qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização do indivíduo seja repassada imediatamente às autoridades, por meio dos canais oficiais de denúncia.