“Flávio é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou”, diz Marçal

Nesta quarta-feira (17), o empresário Pablo Marçal elogiou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e disse que ele é o “Bolsonaro que a gente sempre sonhou”. A declaração foi dada após o parlamentar, que é pré-candidato à Presidência, participar de uma conferência.





Ao lado de Marçal, Flávio participou de uma oração antes de ser elogiado pelo empresário.





– Vamos apoiar o Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil. Chega de PT, chega de Lula. Ele [Flávio] é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou – afirmou Marçal.





Pablo Marçal também disse que vai atuar a favor do projeto eleitoral do senador.





