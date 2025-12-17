CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

“Flávio é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou”, diz Marçal

quarta-feira, dezembro 17, 2025

Nesta quarta-feira (17), o empresário Pablo Marçal elogiou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e disse que ele é o “Bolsonaro que a gente sempre sonhou”. A declaração foi dada após o parlamentar, que é pré-candidato à Presidência, participar de uma conferência.

Ao lado de Marçal, Flávio participou de uma oração antes de ser elogiado pelo empresário.

– Vamos apoiar o Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil. Chega de PT, chega de Lula. Ele [Flávio] é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou – afirmou Marçal.

Pablo Marçal também disse que vai atuar a favor do projeto eleitoral do senador.

Fonte: Pleno News

