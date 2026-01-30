CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 182 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de vendas de serviços 01

Analista de crédito (instituições financeiras) 01

Armador de estrutura de concreto 20

Assessor de microcrédito 01

Atendente de balcão 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de escrituração fiscal 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Auxiliar nos serviços de alimentação 01

Bobinador - eletricista 01

Bordador, à máquina 01

Camareira de hotel 01

Carpinteiro 25

Chapeiro 01

Consultor de vendas 12

Costureira em geral 02

Cozinheiro de restaurante 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Eletricista de instalações de prédios 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 01

Fiscal de prevenção de perdas 04

Garçom 02

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Marceneiro 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motorista carreteiro 01

Motorista entregador 02

Pasteleiro 01

Pedreiro 30

Pizzaiolo 01

Professor de língua inglesa 01

Representante comercial autônomo 02

Representante de produtos farmacêuticos 01

Revisor de tecidos acabados 01

Salgadeiro 01

Soldador 01

Supervisor comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de vendas 02

Vendedor de comércio varejista 02

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 05

Total 151



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar de linha de produção 30

Total 31

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

