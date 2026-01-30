SINE/CE OFERECE 182 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente de vendas de serviços 01
Analista de crédito (instituições financeiras) 01
Armador de estrutura de concreto 20
Assessor de microcrédito 01
Atendente de balcão 01
Auxiliar contábil 01
Auxiliar de escrituração fiscal 01
Auxiliar em saúde bucal 01
Auxiliar nos serviços de alimentação 01
Bobinador - eletricista 01
Bordador, à máquina 01
Camareira de hotel 01
Carpinteiro 25
Chapeiro 01
Consultor de vendas 12
Costureira em geral 02
Cozinheiro de restaurante 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Eletricista de instalações de prédios 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 01
Fiscal de prevenção de perdas 04
Garçom 02
Impressor serigráfico 02
Jardineiro 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Marceneiro 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Montador de móveis de madeira 01
Motorista carreteiro 01
Motorista entregador 02
Pasteleiro 01
Pedreiro 30
Pizzaiolo 01
Professor de língua inglesa 01
Representante comercial autônomo 02
Representante de produtos farmacêuticos 01
Revisor de tecidos acabados 01
Salgadeiro 01
Soldador 01
Supervisor comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de vendas 02
Vendedor de comércio varejista 02
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 05
Total 151
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar de linha de produção 30
Total 31
