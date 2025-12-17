CBF PAGA IDENIZAÇÃO DE 80,9 MILHÕES AO ICASA 12 ANOS APÓS ERRO QUE IMPEDIU ACESSO DO CLUBE À SÉRIE A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou o pagamento da indenização ao Icasa referente ao erro ocorrido na Série B do Campeonato Brasileiro de 2013 que tirou do clube cearense a possibilidade de acesso à Série A. Um primeiro depósito no valor de R$ 80,9 milhões foi realizado em uma conta judicial. O montante total da dívida, no entanto, é de R$ 84,3 milhões.





Do valor já depositado, pouco mais de R$ 75 milhões correspondem à indenização ao clube, enquanto cerca de R$ 10 milhões são destinados ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados. Diante do depósito parcial, a defesa do Verdão do Cariri deve recorrer para solicitar o pagamento do valor restante.





Como esta quarta-feira, 17, é ponto facultativo no Rio de Janeiro, os advogados do Icasa devem procurar a Justiça nesta quinta-feira, 18, para requerer a quitação total da dívida. O Judiciário entra em recesso a partir do dia 20 de dezembro, com retorno previsto apenas para janeiro de 2026, o que pode prolongar os desdobramentos finais do caso.





Conforme apuração da rádio O POVO CBN Cariri, os recursos recebidos serão destinados à melhoria do Centro de Treinamento Praxedão, com reformas nos vestiários, no departamento médico e a troca do gramado. O investimento também deve auxiliar o Icasa na disputa da Série B do Campeonato Cearense de 2026.





O presidente do clube, Celso Pontes, informou ao repórter Yago Pontes (@pontesyago) que não irá se pronunciar, por enquanto, sobre o andamento do caso. Em relação às pendências trabalhistas, o dirigente disse que não há um valor definido. “Só quando a Justiça pagar todos os valores (é que iremos saber a dívida). Todo dia entra um novo processo, por isso não temos um valor real”, declarou.



