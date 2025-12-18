Mendonça manda PF prender nº2 da Previdência e fazer buscas contra vice-líder do governo Lula

Senador Weverton Rocha (PDT-MA) vem sendo blindado pelo governo na CPMI do INSS; filho do "Careca do INSS" também foi preso.





A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (18) um total de 52 mandados de busca e apreensão de investigados como o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo Lula (PT), e mais 16 mandados de prisão preventiva, no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga o roubo aos aposentados e pensionistas do INSS. As ordens de prisão e de busca e apreensão são do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).





Weverton foi o primeiro parlamentar citado nos trabalhos de investigação da CPMI do INSS, mas ele tem sido blindado pela bancada governista de senadores e deputados do PT e de outros partidos de esquerda.





O próprio senador e Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, confirmaram relações muito próximas, ao ponto de frequentarem as casas um do outro. O mandado contra Weverton determina busca apenas em endereços particulares, não no Senado Federal.





Também Adroaldo Portal, secretário executivo (nº 2) do Ministério da Previdência do governo Lula (PT), ligado a Weverton Rocha, também foi preso pela PF. Ele estava no ministério desde a gestão de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, e foi mantido pelo atual ministro, Wolney Queiroz.





Outro preso nesta quinta-feira foi Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e Eric Fidélis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis.





As ordens do ministro André Mendonça estão sendo cumpridas nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão, além do Distrito Federal.





(Diário do Poder)