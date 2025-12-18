Diretor da Caixa é afastado em investigação sobre o INSS

O ministro André Mendonça determinou, nesta quinta-feira (18/12), o afastamento do diretor-executivo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Caixa DTVM), Heitor Souza Cunha. A determinação ocorre no âmbito da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), que investiga um esquema nacional de descontos associativos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.





O funcionário afastado, segundo o despacho, tem atuação marcada “marcado por intensa troca de mensagens com Adelino, por meio das quais são feitas indagações”. Adelino Rodrigues, sócio da empresa DM&H, assessoria empresarial, com quem Heitor manteve contato, atuou como “relevante do núcleo administrativo associado a Antônio Carlos Camilo Antunes“, o Careca do INSS, segundo decisão divulgada nesta quinta.





“A Polícia Federal descreve um conjunto de condutas que apontam a participação ativa de Adelino na manutenção e desenvolvimento das atividades da organização criminosa”, apontou o despacho.





A decisão também determina o afastamento das funções públicas do secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal, preso pela PF.





Heitor também teria atuado em conjunto com Hélio Marcelino Loreno, preso no âmbito da operação.





Segundo a PF, a análise do material apreendido “indica que Hélio era destinatário de valores provenientes das associações fraudulentas, ao lado de Domingos Sávio e Antônio Camilo. Ele foi admitido como sócio da D&M Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., empresa que tinha Domingos Sávio como sócio e que, segundo a investigação, era utilizada como fachada para a prática dos crimes apurados”.





“A representação da Polícia Federal revela, ainda, que Hélio, em conjunto com Heitor Souva Cunha, teria participado da concepção de um esquema semelhante ao da fraude previdenciária”, reforçou o documento.





