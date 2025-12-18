CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

Banco do Brasil e Correios destinam milhões a turnês de Gil, Caetano e Bethânia; CONFIRA VALOR

quinta-feira, dezembro 18, 2025  1 comentário

As empresas estatais Banco do Brasil e Correios destinaram um total de R$ 23,5 milhões para patrocinar as turnês de três ícones da música brasileira. De acordo com os dados das instituições, o Banco do Brasil investiu R$ 16,5 milhões na turnê conjunta de Caetano Veloso e Maria Bethânia, além de R$ 3 milhões para a turnê de Gilberto Gil.

Já os Correios aportaram R$ 4 milhões especificamente para a turnê de despedida de Gilberto Gil, intitulada “Tempo Rei”. O investimento total das estatais soma R$ 23,5 milhões destinados aos shows dos artistas renomados.

A aplicação de recursos públicos em eventos culturais deste porte gera discussões sobre os critérios de prioridade no uso de verbas estatais e a transparência nos patrocínios, especialmente em períodos de ajustes orçamentários.

Fonte: Easy Fatos

1 comentários:

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque defendem com unhas e dentes o governo do PT, afinal com esses milhões de reais aí em conta é fácil pregar o comunismo e viver no luxo enquanto a maioria da população brasileira se contenta com migalhas.

