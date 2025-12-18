PF mira esquema de falsos investimentos que prometia altos lucros no CE e PE

Esquema oferecia investimentos irregulares com promessa de ganhos elevados.

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quinta-feira (18), a operação Anticipatio Fraudare para desarticular um esquema suspeito de fraudes financeiras que oferecia investimentos irregulares com promessa de ganhos elevados. O grupo é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e fraudes envolvendo ativos virtuais e valores mobiliários.





Durante a ação, os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão, sendo dois no município de Santa Filomena, no interior de Pernambuco, e um na capital paulista. A operação teve como objetivo reunir provas sobre a atuação dos investigados e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.





De acordo com as investigações, os suspeitos atraíam vítimas principalmente nos estados do Ceará e de Pernambuco, oferecendo contratos de investimento supostamente vinculados à bolsa de valores. A promessa era de retornos rápidos e acima do mercado, o que não se confirmava na prática. Parte do dinheiro teria sido desviada ou utilizada de forma diversa da anunciada aos investidores.









A Polícia Federal apurou ainda que os investigados não possuíam autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para captar recursos ou administrar investimentos de terceiros, o que caracteriza irregularidade grave no mercado financeiro.





Até o momento, oito vítimas foram formalmente identificadas, mas a PF não descarta que o número de prejudicados seja maior. O prejuízo total continua sendo apurado.





Os envolvidos poderão responder por fraude, associação criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. As investigações seguem em andamento.





Fonte: CN7