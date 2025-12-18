Pedreiro é morto a tiros enquanto trabalhava em obra, em Varjota

Um pedreiro foi morto a tiros no começo da tarde desta quarta-feira (17), enquanto trabalhava em uma obra na rua Antônio Florêncio de Araújo, no bairro Ararinha, em Varjota.





Por volta das 12h30, a vítima, identificado por Antônio José, foi surpreendido por homens desconhecidos, que invadiram os fundos do imóvel e efetuaram 10 disparos contra ele, que estava na escada e acabou caindo já sem vida. O crime ocorreu em frente a unidade de saúde do bairro. Fonte: A Voz de Sta Quitéria