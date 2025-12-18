Tragédia na BR-222: colisão entre carreta e moto deixa dois mortos em Forquilha

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, resultou na morte de duas pessoas na BR-222, no trecho da localidade de Cacimbinha, zona rural do município de Forquilha, no Norte do Ceará.





As vítimas estavam em uma motocicleta e morreram ainda no local. Segundo informações preliminares, trata-se do motociclista e da garupeira, que seria sua companheira.





De acordo com relatos repassados às equipes de emergência, uma carreta baú teria passado direto em uma curva, nas proximidades do conhecido Bar do Bigode, arrastando a motocicleta onde estavam as duas vítimas. Com o impacto, o caminhão desceu uma ribanceira, tombou fora da pista e chegou a cair dentro de um açude, ficando com a cabine parcialmente submersa.





Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, PRF e demais forças operacionais foram acionadas para atender à ocorrência. Inicialmente, havia a informação de três pessoas presas às ferragens; posteriormente, foram confirmados dois óbitos no local. O motorista do caminhão foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.





O trecho onde ocorreu o acidente é considerado perigoso, especialmente por conta da curva acentuada. As causas do sinistro ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A ocorrência mobilizou um grande aparato de resgate, gerou comoção entre moradores da região e deixou o trânsito parcialmente comprometido durante o atendimento.





Com informações do portal Sobral Online